In 3 città italiane (Cameri, Roma e Caltanissetta) si svolgeranno assemblee in LIS organizzate dai Testimoni di Geova. Alle assemblee tenute nei mesi di Novembre e Dicembre 2017 ci sono stati circa 1400 presenti.

Da molti anni i Testimoni sono impegnati nell’attività di traduzione e diffusione della Bibbia in LIS. Dal 2010 ad oggi è stato tradotto l’intero Nuovo Testamento e buona parte del Vecchio Testamento. I video sono disponibili per il download gratuito sul sito ufficiale www.jw.org

Oltre che in lingua dei segni italiana, la Bibbia è disponibile attualmente, per intero o in parte, in oltre 80 lingue dei segni.

In questo modo i Testimoni di Geova confermano ancora una volta il loro impegno a rendere accessibili a tutti le importanti informazioni contenute nella Bibbia.

Ulteriori informazioni sui Testimoni di Geova e sulle loro attività si possono trovare sul loro sito ufficiale nella sezione CHI SIAMO

Pier Paolo Calandri

Rappresentante Stampa dei Testimoni di Geova

stampalis1b@gmail.com