Mercoledì 21 marzo, all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, ore 19:30 (sala Rubino), torna l’appuntamento mensile con Cinema senza Barriere®, la rassegna cinematografica ideata da A.I.A.C.E Milano che consente la visione ai disabili sensoriali (ciechi, ipovedenti e sordi) assieme al normale pubblico, in un’ottica di integrazione e condivisione.

In programma il film The Party di Sally Potter, commedia britannica interpretata da Kristin Scott Thomas, Timothy Spall e Patricia Clarkson, in concorso al Festival di Berlino 2017.

Per festeggiare la sua nomina a Ministro della salute del Governo ombra per i laburisti, Janet organizza un party in casa con il marito Bill e gli amici più stretti. La serata prende una piega inaspettata quando Bill fa due rivelazioni shock che sconvolgono Janet e gli ospiti. Amore, amicizia e ideali politici saranno messi in discussione, in un crescendo di rabbia che rivelerà il volto bifronte di una certa élite colta e liberale, con riferimenti evidenti anche alla situazione socioculturale attuale di un mondo che non è solo inglese.

Il progetto Cinema senza Barriere®, ideato nel 2005 da A.I.A.C.E Milano per la direzione di Eva Schwarzwald e Romano Fattorossi, ha lo scopo di promuovere concretamente il diritto di chiunque di andare al cinema, non udenti e non vedenti inclusi, godendo appieno di uno spettacolo nella stessa sala con persone normodotate.

Nato grazie alla collaborazione con ENS (Ente Nazionale Sordi Onlus di Milano) e UIC (Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti), Cinema senza Barriere® è sostenuto da Fondazione Cariplo e negli anni ha ricevuto il sostegno di: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Bari, Città Metropolitana di Milano – Assessorato allo Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro attraverso il Piano Emergo, Regione Lombardia, Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

Si ringrazia Academy Two per la cortese collaborazione.

Il calendario completo delle proiezioni è disponibile sul sito www.cinemasenzabarriere.it.

A.I.A.C.E Milano con Cinema senza Barriere® promuove l’utilizzo dei loghi che indicano l’accessibilità alle proiezioni per persone con disabilità della vista e dell’udito.

Informazioni:

Le cuffie si possono ritirare all’ingresso della sala di proiezione.

Biglietti: € 6 intero; € 4,50 cad. per la persona non vedente/udente e accompagnatore

www.spaziocinema.info // 02 6597732 //

The Party di Sally Potter, ore 19.30, Anteo Palazzo del Cinema di Milano (Sala Rubino)

Cinema senza Barriere® by A.I.A.C.E. Milano

info@mostrainvideo.com // www.mostrainvideo.com // 02 462094

