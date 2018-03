Oggi 2018 nel giorno della Santa Pasqua si “ difendono cani e gatti “, ma la moda imperante è anche quella della difesa degli agnelli ! Con la legge 180 e 833 del 1978, dopo ben 39 anni da quando sono stati chiusi i “manicomi”, secondo la scienza medica la psichiatria ha fatto pochi progressi, ma non importanti e tali da apportare nel campo delle neuroscienze un più attento vantaggio ed una tutela dei diritti dei sofferenti .

Non si può ignorare l’enormità del “problema malattia mentale e lo vediamo quasi ogni giorno in tragici episodi .

Ma oggi si “difende a spada tratta il mondo dei cani dei gatti” ( che ampiamente rispettiamo) anche nei Consessi Parlamentari e nei Politici col P maiuscolo come dice Papa Francesco, ora in periodo pasquale anche, ripeto, nella “difesa” degli agnelli e viene trascurato il mondo di tutte le sofferenze umane, dove le famiglie “ vivono” con il corredo pietoso dei disagi, delle difficoltà di relazione, del vissuto vergognoso . Ma questo è il mondo civile ?

Ormai non si conosce il budget totale dedicato alla Sanità utilizzato per la cura dei disturbi mentali da parte del Servizio Sanitario Nazionale in Italia, che forse è del 3,4%, mentre in Tanzania è del 7% in Australia del 10%, in Inghilterra del 12% ed in Europa del 3,5% o del 4% . In tutte le sue fasi, dando voce all’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, la vita è “sacra ed inviolabile” ( Papa Francesco Movimento Vita 12 aprile 2014 ) .

E’ un carico economico sempre meno pesante rispetto alla urgenza immediata della quotidianità, ma non si può ignorare che la salute mentale è uno status fondamentale ed essenziale per ognuno di noi, che ci deve far comprendere la realtà, che va a degradare i n/s sentimenti, che infirma ogni tragico evento dovuto alla scarsità dei mezzi, oggi 2018, diventa un fatto estraneo, che priva il significato della vita al “malato” condannato a trascorrere gli anni senza partecipazione e senza autonomia, senza anima, quotidianità ritenuta tragica !

Il Piano Sanitario Nazionale prevede molto poco per la difesa di questi “soggetti deboli” per escludere quella ambiguità che si nota nell’opinione pubblica e dello stesso ambiente medico.

Si parla in ogni dove di stigma che investe il malato e la propria famiglia, ma non del peso insopportabile per le famiglie, della carenza tra intervento medico e quello dei malati terminali, gravi, cronici, anziani e di quelli soli in difficoltà economica, della formazione Medica ed Infermieristica, di quella nella Riforma in età evolutiva, la ricerca scientifica e via dicendo, tutto rilevato dalle n/ s Petizioni giacenti inevase nel Parlamento Italiano ( e non parliamo di quello Europeo : un vero schianto di inoperosità !”) Questo il quadro, in breve, di inadeguatezze del n/s Paese al tramonto delle elezioni politiche 2018, che devono confrontare la “Politica delle riforme” !

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II°: “ Andiamo avanti con speranza “

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiper servire

La nostra Associazione per la promozione sociale costituita nel maggio del 1994 non ha richiesto nè gode di contributi economico-finanziari palesi od occulti.