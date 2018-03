L’attrice premiata per il miglior cortometraggio dedica il premio alla bambina protagonista di “The Silent Child”

Il commovente momento in cui Rachel Shenton ha tradotto il suo discorso di ringraziamento sul palco degli Oscar 2018 nel linguaggio dei segni.

L’attrice anglossassone si è presentata sul palco con il regista e fidanzato Chris Overton, con cui ha vinto l’Oscar per i miglior cortometraggio con “The Silent Child”.

“Lo avevo promesso alla nostra protagonista di sei anni”, ha spiegato Shenton sensibilizzando gli spettatori circa le grandi difficoltà di comunicazione affrontate da milioni di bambini sordi in tutto il mondo. “La sordità è una disabilità silenziosa: non puoi vederla e non mette a repentaglio la vita”, ha concluso l’attrice tra gli applausi del pubblico

