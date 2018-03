La mattanza umana, dovuta in parte ad oscuramento della mente come ogni giorno avviene con omicidi, suicidi, genocidio, femminicidi nelle famiglie e fuori, continua imperterrita !

La vita umana non vale più nulla?

Non per la violenza che ha subito la donna, non per l’uccisione delle moglie o della convivente, non per quella dei figli, non per il suicidio del capo famiglia si è parlato tanto a proposito e a sproposito nei termini di cultura, né quella per sensibilizzare gli Operatori del Diritto, ma per renderci conto di quanto è accaduto, ebbene con tutto ciò non sappiamo renderci conto delle situazioni !

La violenza delle aggressioni non ci possono che dire essere o sono provenienti da un nebbia della mente schizofrenica anche se temporanea, dovuta da un comportamento di persistente alterazione umana da quel momentaneo seppur grave, ma di disorientamento !

Malgrado che da moltissimi anni richiediamo, di fronte ad una violenza e prevaricazione del genere umano, con Petizioni al Parlamento Italiano, Europeo : ebbene si arriva sempre ad un silenzio assoluto e non ci possiamo proteggere od essere protetti ! Perché ?

Eppure le n/s Petizioni a norma dell’art.50 della n/s Costituzione al Parlamento Italiano 18 marzo 2013, rinnovata al “ Nuovo Parlamento 2018 “, al Parlamento Europeo (n.1003/2011), alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo” di Strasburgo ( Ricorso n.4433006), sono per una Riforma di Provvedimenti Legislativi .

Troppo spesso ci vengono rifiutate col silenzio con stile burocratico con una elevata eleganza con una scellerata burocrazia non trascurabile a causa di mille altri impegni delle Istituzioni, allora queste problematiche si dimenticano e finiscono per essere completamente ignorate, mentre le mattanze umane continuano !

In Italia solo il 3,4% del budget totale è dedicato dalla Sanità per la cura dei disturbi mentali, mentre restano sconosciuti i dati economici per un ragionevole spending review , mentre in Tanzania è del 7%, il 10% in Australia il 12% in Inghilterra e il 3,5/% e 4% in Europa .

Da questi sommari dati statistici si rileva un grande squilibrio tra necessità urgenti e risposte che deve far riflettere la Politica Italiana 2018 col P maiuscolo come dice Papa Francesco, per il momento molto “arida”, molto disinteressata alle necessità di risorse insufficienti per nuovi e migliori Servizi dopo il fallimento del modello manicomiale !

Non vogliamo formulare “ipotesi” sui Governi Amato, Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni (non siamo legittimati per una vocazione politica : anche se rottamare è di moda !), tuttavia quelle proposte di mutare la malattia mentale con “Conferenze” “Giornate” “Campagne pubblicitarie”, con rumorosi silenzi o peggio con quanto non viene comunicato, ancor più “suggerite” da quanti dicono di difendere questi “malati”, non è stato e non è tutt’ora il modo per vincere pregiudizi, combattere lo stigma sociale, l’esclusione, la discriminazione e via dicendo e risolvere il “problema”.

Per superare tutto ciò contro la follia, bisogna rispondere alle necessità dei “malati” e di quanti sono materialmente loro vicini .

Lottare contro l’emarginazione di chi soffre di disturbi psichici e sostenere cure e prevenzione con risorse umane adeguate, questo in sintesi l’invito del Segretario Generale dell’ONU Ban Ki Moom per la “Giornata Mondiale della Salute Mentale” dedicata al rapporto tra benessere psichico e malattie croniche.

Schizofrenia è fra le grandi patologie più diffuse dall’ONU, quindi di fatto disturbi emotivi in giovane età sarebbe un fattore di rischio per contrarli in età adulta, ecco l’importanza della prevenzione che ho auspicato nelle n/s Petizioni giacenti da lungo tempo nel Parlamento Italiano .

Nelle Conclusioni riguardanti il sistema psichiatrico in Italia, il dr.Alvaro Gil-Robles, ex Commissario per i Diritti Umani raccomandò vivamente ( ma tutto è rimasto nella penna ) :

a.) Richiedere il parere di un medico psichiatra prima di qualsiasi internamento obbligatorio (Trattamento Sanitario Obbligatorio ) .

b.) Aumentare i posti offerti nelle strutture e negli Ospedali Psichiatrici, in particolare i malati cronici di lunga durata .

c.) Accertarsi che il mantenimento dei malati detenuti negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari oggi REMS ( Strutture Sanitarie gestite dalle Sanità Territoriali ) non sia legato alla mancanza di posti disponibili all’esterno.

Ribadisco impellente e prioritario l’ascolto delle istanze da parte del Parlamento 2018, in quanto condizione essenziale che deve presiedere ogni azione per tradurre in concreto la tanto conclamata pseudo solidarietà ed integrazione del “disabile”, che vane parole ! Serve l’impegno concreto delle Istituzioni considerando che la sede naturale per una risoluzione definitiva di questo “bubbone sociale” è il Parlamento .

Per dare voce a coloro che non possono esprimerla, per promuovere la cultura dell’accoglienza della disabilità, per difendere il malato dal silenzio e dal disinteresse da parte delle Istituzioni nella riorganizzazione della salute mentale in una legge-quadro da noi richiesta, per non assistere ancora alla mattanza di persone innocenti !

E con le parole del Santo Giovanni Paolo II Andiamo avanti con speranza “

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire

La nostra Associazione per la promozione sociale costituita nel maggio del 1994 non ha richiesto nè gode di contributi economico-finanziari palesi od occulti.