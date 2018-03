Per giovedì 15 marzo, il progetto di accessibilità e fruizione dell’arte per visitatori con disabilità Musei da toccare propone visite guidate alla scoperta del mondo egizio ed etrusco presso la Centrale Montemartini.

Il via è alle ore 16.00, con vere e proprie esperienze tattili di alcuni reperti originali supervisionate e supportate dalle conoscenze dell’Egittologa Massimiliana Pozzi; saranno alternati racconti interessanti e suggestivi sugli usi e sulle pratiche rituali delle due civiltà.

Inoltre, all’interno dei musei verranno presentati dei modelli riprodotti in scala di una tomba egizia e di un’abitazione, per permettere ai partecipanti di scoprirne i particolari attraverso il tatto.

Sarà presente anche una riproduzione di oggetti provenienti da alcune tombe del villaggio egizio di Deir el Medina.

Lo scopo è quello di abbattere le barriere architettoniche, culturali e sensoriali, e permettere alle persone con disabilità visive la possibilità di visitare un museo e di entrare in contatto con l’arte e, come in questo caso, con la storia di antiche civiltà.

Le visite guidate sono gratuite ma è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni sull’evento e su altri progetti in corso presso i Musei Civici di Roma, visitare il sito: http://www.museiincomuneroma.it/it/footer/accessibilita_e_usabilita