Un nuovo attacco contro Michelle Hunziker da parte di suo fratello. Già, perché la showgirl, nella sua autobiografia Una vita apparentemente perfetta, avrebbe dimenticato di citarlo.

Tra luci ed ombre della sua carriera, insomma, non ha trovato spazio suo fratello Andrea (figlio del padre Rodolfo), con il quale ha un rapporto complesso. E così, Andrea, si è sfogato sulle pagine di DiPiù e de Il Mattino di Napoli. Rivolgendosi alla Hunziker, ha tuonato: “Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me.

Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere”. Parole pesanti, quelle di Andrea, che denuncia di soffrire la lontananza della sorella. Il fratello ha poi aggiunto di volerla riabbracciare per ricostruire un rapporto.

http://www.liberoquotidiano.it/