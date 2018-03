L’esclusiva tecnologia delle batterie agli ioni di litio dà l’opportunità alle persone con perdite uditive di vivere al meglio i propri stili di vita

Phonak, azienda leader mondiale nella progettazione e costruzione di apparecchi acustici e soluzioni per la comunicazione wireless, propone la nuova piattaforma tecnologica Belong, che include l’innovativa tecnologia della batteria ricaricabile agli ioni di litio, integrata negli apparecchi acustici, appositamente progettata per semplificare la vita dei consumatori.

L’apparecchio acustico ricaricabile Audéo B-R è il primo apparecchio con batteria incorporata agli ioni di litio che fornisce 24* ore di ascolto con una ricarica di sole 3 ore. Se Audéo B-R non è totalmente scarico si ricarica anche in soli 30 minuti. La tecnologia agli ioni di litio consente ricariche costanti durante la vita dell’apparecchio acustico con il comparto batteria totalmente sigillato che evita all’utente il continuo cambio della pila. E’ importante considerare anche l’ecologia del processo che non crea nessun rifiuto, in quanto il tipico uso della pila cambiata classicamente fa si che si gettino nell’ambiente circa 100 pile all’anno per ogni apparecchio. Inoltre Audeo B-R, grazie ad AutoSense OS permette un ascolto facilitato e senza interazioni in tutti gli ambienti che la persona frequenta. Tecnologia ed ecologia unite in un unico strumento.

