Grande successo a “La Partita Mundial” che si è tenuta allo Stadio Olimpico mercoledì 21 marzo e che è andata in onda su ReteQuattro in prima serata. A vincere è stata la Squadra Resto del mondo che ha portato a casa il risultato di 5 a 3 contro l’Italia. A segnare i gol per la squadra straniera sono stati Cesar, Batistuta con una doppietta, Winter e Lucileia. Per l’Italia, invece, a segnare sono stati Lotti e Pasotti che ha tirato in rete ben due volte.

L’evento, organizzato da Fabrizio Rocca e Livio Lozzi, è tornato a Roma quattro anni dopo la gara Italia-Brasile che ebbe grande successo di pubblico e un’alta audience televisiva.

La direzione della comunicazione, invece, è stata affidata alla Tiziana Rocca Production.

Grandi protagoniste dell’evento sono state proprio loro: le donne. Unite tutte insieme per una giusta causa: lottare contro la violenza sulle donne.

A scendere in campo e ad allenare le due squadre di calcio Marghertia Granbassi, campionessa olimpica per la squadra di calcio italiana mentre l’affascinante Alena Šeredová si è occupata della squadra internazionale.

Tecnico Super Partes è stato il Campione del Mondo Marco Tardelli. Prima della partita la bravissima Anna Tatangelo ha cantato il brano “Essere una donna”. Nell’intervallo si sono svolte le esibizioni di Andrea Febo, autore del brano che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo, Vincenzo Capua e il Trio di soprano “Appassionante”.

Tanti i giocatori che si sono esibiti per il nobile scopo di combattere la “Violenza sulle Donne”, tra questi Gabriel Omar Batistuta, Aldair, Simone Perrotta, Vincent Candela, Damiano Tommasi, Fabrizio Ravanelli, Gennaro Delvecchio, Marco Amelia, Lucas Castroman, Bruno Giordano, Massimo Oddo, Guglielmo Stendardo, Ledian Memushaj, Sinisa Mihajlovic, Luis Oliveira, Sebastien Frey, Aparecido Rodriguez César, Matuzalem, Marco Amelia, Marco Ballotta, Patrizia Panico, Amantino Mancini, Alessio Wilms, Christian Manfredini, Emilson Cribari, Francisco Lima, Lucas Castroman, Luciléia, Riana Nainggolan (sorella di Radja).

Molto nutrita anche la rappresentanza degli attori come Giorgio Pasotti, Giulio Base, Danilo Brugia, Carlo Verdone, Enrico Montesano, Pino Insegno, Massimo Boldi, Fabio Fulco, Andrea Lo Cicero, Corrado Tedeschi, Franco Oppini, Giuseppe Zeno, Jimmy Ghione, Kaspar Capparoni, Luca Capuano, Massimo Giletti, Matteo Garrone, Maurizio Battista, Ninetto Davoli, Ninni Bruschetta, Raimondo Todaro Hamarz Vasfi e Ludovico Fremont.

A condurre l’evento allo Stadio Olimpico l’attrice e showgirl Flora Canto, che ha intrattenuto il pubblico a casa con delle divertenti interviste e commenti “a caldo” ai protagonisti della serata e la giornalista di Mediaset Premium Eleonora Boi.

