Un Italia-Germania da non perdere il prossimo 21 aprile: l’incontro valido per la qualificazione al Campionato Europeo di Calcio Edso (European Deaf Sport Organization) in programma a Creta in giugno 2019 sarà disputato dalla Nazionale Non Udenti in Piemonte ed esattamente ad Alba presso il centro sportivo “Augusto Manzo”.

Il precedente più vicino sorride agli azzurri: 2-1 ai tedeschi con doppietta del torinese Luigi Cigna, oggi al San Maurizio Canavese in Eccellenza piemontese, e gol di Christ per la Germania.

La Nazionale Italiana Sordi Calcio (quarta alle Olimpiadi per sordi in Turchia l’anno scorso) è reduce dal primo successo per 1-2 a Belgrago contro la Serbia, gara nella quale hanno segnato Terranova e Zollo.

