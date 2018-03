Un riadattamento de “Il principe felice” di Oscar Wilde, uno de più dolci e intensi racconti di tutti i tempi, nel linguaggio dei segni: l’appuntamento è al Teatro Atlante di Palermo sabato 17 e domenica 18 marzo alle ore 19.

Lo spettacolo è interpretato in LIS – lingua dei segni italiana da attori sordi e udenti e tradotto in italiano in modo da garantire la piena fruibilità da parte di tutti, favorendo la comprensione del cuore dell’opera e dei personaggi.

Il pubblico assiste ad una storia magica che stupisce e fa sognare grandi e piccini. Il principe e la rondine, i due protagonisti dalla profonda e sfaccettata umanità, toccano delle corde universali e coinvolgono lo spettatore.

L’opera infatti parla a tutti, ai bimbi, agli adulti, a chi ama sognare, a chi rimane incantato dalla bellezza della vita, a chi crede in un mondo migliore, a chiunque voglia condividere con i propri figli, con i propri amici o compagni di scuola un intenso e tenero scambio di emozioni.

Inoltre lo spettacolo emoziona sia chi conosce la Lingua dei Segni che chi la ignora, col risultato di suscitare curiosità e avvicinare a nuovi mondi: a fare da protagonista è l’incanto della poesia, nonché la magia del teatro, e l’universo dei sentimenti umani

Dal 17 al 18 marzo 2018

19.00

10 euro (nuovi soci, incluso tesseramento Arci), 8 euro (tesserati), 6 euro (under 25)

366.5010982 Biglietti acquistabili al botteghino fino a un’ora prima dello spettacolo. Per info consultare il sito web del Teatro Atlante o telefonare al

Teatro Atlante

Piazza Croce dei Vespri 8 – 90133 Palermo

https://www.balarm.it