Biblioteca Nelson Mandela

Proiezione documentario

Human Flow regia di Ai Weiwei (Germania/USA, 2017, 140 minuti)

Una fiumana di gente – oltre 65 milioni di individui – si muove in massa attraverso la terra e il mare, un esodo collettivo di proporzioni bibliche paragonabile (nella memoria recente) solo alla diaspora avvenuta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che allontana dalle loro radici e culture di origine intere popolazioni in fuga da conflitti, carestie, calamità naturali, povertà e persecuzioni. Questo racconta Human Flow attraverso la testimonianza diretta di Ai Weiwei, l’artista cinese attivista per i diritti umani e ambasciatore di Amnesty International, che applica la propria sensibilità pittorica ai grandi scenari del presente. (da MYmovies)

Il documentario Human Flow sarà sottotitolato per non udenti

Le proiezioni sono riservate agli iscritti a Biblioteche di Roma

Via La Spezia 21 – 00182 Roma

Tel. 0645460345