Dal 18 al 21 aprile a Bologna torna Exposanità: vediamo cosa riserva in particolare il Salone Horus, dedicato alle soluzioni per la vita indipendente delle persone con disabilità

Come ogni due anni, torna l’appuntamento con il principale evento internazionale in territorio italiano dedicato a sanità ed assistenza: Exposanità. Tanti gli appuntamenti in calendario, le iniziative e le novità che saranno ospitati negli spazi di Bologna Fiere dal 18 al 21 aprile 2018.

Dalla tecnologia assistiva al gioco, dallo sport all’inclusive design, Exposanità si conferma una rassegna imperdibile di prodotti, servizi e progetti per una vita indipendente. In particolare, come sempre, sarà il salone Horus quello dedicato a riabilitazione, ortopedia e disabilità, dove i visitatori troveranno tutte le novità in fatto di ausili e prodotti, tecnologie e soluzioni abitative.

Persone disabili e loro famiglie, oltre a terapisti occupazionali, medici, tecnici ortopedici, gestori di negozi di articoli sanitari e ortopedie potranno trovare il meglio di quanto offre il mercato in fatto di ausili per la mobilità, l’ortopedia, lo sport, la vita attiva, la cura della persona, il tempo libero e la comunicazione.

INFO PER VISITATORI DISABILI – Per aiutare i visitatori con disabilità e le loro famiglie a programmare la propria visita in fiera, abbiamo realizzato lo speciale di approfondimento Exposanità 2018 con le principali info pratiche e con la segnalazione di alcuni dei prodotti più interessanti proposti dagli espositori presenti ad Exposanità 2018, delle principali aziende sul mercato. Si tratterà di una ottima occasione, quindi, per trovare e provare, in un unico spazio, diversi modelli di carrozzine, montascale e ausili per la mobilità; confrontarsi con domande direttamente ai produttori di automobili allestite o adattate per la guida e il trasporto disabili, ma anche conoscere e scoprire tutta una serie di ausili “minori” per agevolare la vita di tutti i giorni, come i kit per il trasferimento, ma anche i piccoli utensili da cucina ergonomici o i modelli più nuovi di cateteri e soluzioni per incontinenti.

BIGLIETTO OMAGGIO EXPOSANITA’ – Ricordiamo anche l’esclusiva possibilità riservata ai lettori di disabilicom di entrare gratuitamente ad Exposanità, richiedendo il proprio biglietto omaggio (risparmiando così 25 euro!). Il form di richiesta va compilato entro il 28 febbraio. Dal 1 marzo la segreteria di Exposanità invierà ai richiedenti una mail con codice da convalidare online per avere il proprio biglietto omaggio stampabile direttamente da casa, e utilizzabile durante tutti i 4 giorni della fiera (dal 18 al 21 aprile 2018).

DOMOTICA E TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE – Non solo prodotti: anche per l’edizione 2018, Exposanità annuncia una agenda fittissima di appuntamenti, seminari, workshop e iniziative: dalle tecnologie assistive al turismo accessibile, dallo sport paralimpico ai giochi accessibili. Un focus dedicato ai dispositivi che favoriscono l’accesso a computer e smartphone offrirà ai visitatori una panoramica sulle più recenti innovazioni: si potranno trovare vari modelli di sistemi di puntamento oculare, dispositivi di domotica, comunicatori alfabetici e simbolici per l’età evolutiva, sistemi per l’accesso facilitato al pc e ausili per non vedenti.

BAGNI ACCESSIBILI – All’interno del Salone Horus ci sarà spazio anche per il tema dell’inclusive design. I docenti e gli studenti del DAD, Dipartimento di Architettura e Design della Facoltà di Architettura dell’Università di Genova, sono stati i protagonisti di un contest per la realizzazione di un progetto per il prototipo funzionante di un bagno mobile accessibile, secondo i criteri di

di accessibilità, funzionalità, design ed estetica. A trasformare il miglior progetto in prototipo sarà l’azienda Fashion Toilet, leader nel settore della produzione di bagni mobili di lusso, che porterà in fiera un prototipo perfettamente funzionante.

Ad Exposanità sarà allestita, inoltre, una mostra con tutti i progetti in gara e in occasione di un workshop, rivolto ai tecnici progettisti, sarà presentato il percorso progettuale attraverso i criteri funzionali e del “design for all”.

GIOCO, SPORT E DISABILITA’ – Come sempre, Exposanità riserva tanto spazio anche allo sport. Ad Horus tornerà Gioco anch’io, l’iniziativa speciale che ripropone in fiera l’atmosfera di una ludoteca senza barriere realizzata da Assogiocattoli e progettata da Bernardo Corbellini e Bice Dantona. E ancora, il progetto Wow di Andrea Stella, con la possibilità di partecipare al nuovo viaggio a tappe a bordo di un catamarano accessibile anche alle persone con disabilità, col progetto Wheels on Wawes (qui per scoprire come partecipare).

Sempre all’interno di Horus, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico – Regionale Emilia Romagna, verranno attrezzate 12 aree ciascuna dedicata ad una disciplina sportiva. I visitatori potranno assistere ad un ciclo di tornei e gare animate dagli atleti paralimpici e cimentarsi di persona nell’arrampicata sportiva, handbike, tiro a segno simulato anche per ciechi e ipovedenti, tiro con l’arco, calciobalilla, tennis tavolo, scherma in carrozzina, bocce, badminton, e sitting volley.

ACCESSIBILITA’ TURISTICA – Un altro momento importante di confronto riguarderà il tema dell’accessibilità dei territori con il Progetto Bandiera Lilla, cui verrà dedicato un workshop all’interno del Salone. Bandiera Lilla nasce nel 2013 con l’obiettivo di stimolare il miglioramento dell’accessibilità turistica nei Comuni italiani e premia, secondo quattro tipi di disabilità (motoria, visiva, uditiva e patologie e intolleranze alimentari), l’impegno dei Comuni per migliorare la propria accessibilità. Al termine del Seminario si terrà la cerimonia di consegna delle prime Bandiere Lilla 2018/2019.

Il programma completo è online sul sito www.exposanita.it

https://www.disabili.com