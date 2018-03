I FESTEGGIAMENTI PER I 40 ANNI DI ATTIVITÀ

La Pubblica Assistenza Anpas, Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi apre l’anno dei festeggiamenti per il 40° anniversario di fondazione con lo spettacolo “Due volte Natale”, in programma il 6 aprile, alle ore 21, all’Auditorium di via Roma a Vinovo.

Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Vinovo apre a teatro i festeggiamenti per i 40 anni di attività

La commedia sarà messa in scena dalla Compagnia teatrale “Un attore per amico”, gruppo composto da volontari e amici della Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi.

«Per celebrare i 40 anni di attività – spiegano i responsabili della Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi – abbiamo in calendario una serie di eventi, a cominciare dallo spettacolo a cura della nostra Compagnia teatrale. Durante l’anno parteciperemo a manifestazioni e organizzeremo open day per far conoscere la nostra realtà di volontariato e dare, allo stesso tempo, riconoscimento ai volontari e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a questa storia fatta di quotidiano impegno, di valori sociali e di solidarietà umana».

La Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi, associata Anpas, grazie ai suoi 162 volontari, di cui 62 donne, effettua annualmente circa 12mila servizi divisi fra prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, servizi d’istituto, servizi di emergenza 118. Il parco automezzi è composto da otto autoambulanze, due mezzi attrezzati per trasporto disabili e due autoveicoli per servizi socio sanitari e di protezione civile. La percorrenza annua per i servizi resi alla cittadinanza è di circa 360mila chilometri.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 30 marzo 2018

