La Croce Verde di Nizza Monferrato, associata Anpas, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche sociali della Città di Nizza Monferrato, organizza, fra aprile e maggio, un ciclo di conferenze di natura medica. Cinque incontri informativi serali, con inizio alle ore 21, rivolti alla cittadinanza per promuovere salute e prevenzione presso la Chiesa della Trinità, in via Pistone a Nizza Monferrato.

Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Nizza ciclo conferenze mediche

Giovedì 5 aprile Giulia Boido, dr.ssa in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva approfondirà il tema dell’importanza del gioco spontaneo nel bambino tra i 3 e i 7 anni.

L’appuntamento successivo si svolgerà il 12 aprile e sarà un viaggio attraverso i molteplici volti della malattia di Parkinson, dalla diagnosi alla terapia. Se ne parlerà con il dr. Maurizio Cavallini, medico chirurgo specialista in Neurologia.

Il 19 aprile l’argomento trattato dal dr. Maurizio Molan, specialista in Chirurgia generale e Direttore sanitario Rsa Anteo sarà la lebbra, una malattia non ancora sconfitta.

Il 26 aprile si esploreranno le tappe dello sviluppo cognitivo e linguistico nell’infanzia al giorno d’oggi. Relatore sarà il dr. Federico Palmisani, logopedista.

Infine il 3 maggio il dr. Gianni Miroglio, medico chirurgo specialista in malattie dell’apparato digerente e in endoscopia digestiva tratterà l’argomento della sindrome del colon irritabile, i moderni aspetti psico-neuro-funzionali.

Tutte le serate avranno luogo alle ore 21 presso la Chiesa della Trinità, a Nizza Monferrato. Ulteriori informazioni: info@croceverdenizza.it.

La Croce Verde Nizza Monferrato può contare sull’impegno di 165 volontari, di cui 53 donne, e 11 dipendenti grazie ai quali annualmente svolge oltre 9mila servizi. Si tratta di trasporti in emergenza-urgenza 118, servizi socio sanitari, assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza di circa 428mila chilometri.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 19 marzo 2018

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it