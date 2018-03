Tutto pronto per la quarta edizione del concorso nazionale ed internazionale di bellezza “Miss e Mister Sordi”. La manifestazione, di cui è patron l’artista casertana Anny Tronco e con la direzione artistica di Raffaele Pandolfi, è promossa dall’associazione “AlphabetOnlus”. Obiettivo principale un maggiore inserimento delle persone sorde nella società, sostenendo le famiglie meno abbienti che vivono quotidianamente questa problematica.

“Quello che proponiamo – spiegano gli organizzatori – è un evento molto particolare in grado di offrire una serie di spunti di riflessione oltre a fornire, a chi condivide lo spirito del progetto, la possibilità di sostenerlo, diventandone partner strategico attraverso il cosiddetto event marketing”.

#IOSENTOCOLCUORE vuole essere il nostro motto social, perché ciò che accomuna tutti (udenti e non udenti) è l’amore che ci permette di “sentire” anche lì dove le parole sono superflue, lì dove non è necessario sentirle

Protagonisti principali dell’evento ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni, sordi, provenienti da ogni regione italiana e che potranno, finalmente, realizzare il proprio sogno di crescere e formarsi nel mondo dello spettacolo, della moda, dell’arte.

“La mission della manifestazione – ci tiene a puntualizzare Anny Tronco – è quella di sensibilizzare il grande pubblico sul tema della disabilità sensoriale, legata alla difficoltà a sentire ed a parlare”. Una difficoltà che in Italia, secondo le ultime stime ufficiali, interessa oltre un milione di persone se si considerano coloro che hanno problemi di udito più o meno gravi, senza calcolare gli oltre 90mila sordi prelinguali. In questo senso il concorso rappresenta sicuramente un autorevole palcoscenico per permettere agli udenti di avvicinarsi sempre di più al mondo del “silenzio” dimostrando che, in realtà, con l’ascolto non esiste una vera “sordità”.

Il primo casting si svolgerà a Caserta, nei saloni dell’Hotel Europa (via Roma 19) il prossimo 22 aprile dalle ore 10 alle ore 19. Per la selezione dei partecipanti al concorso è stata prevista una commissione esaminatrice all’interno della quale saranno coinvolti anche un produttore cinematografico, un produttore discografico, un centro estetico e di bellezza, una casa di moda ed un’agenzia di moda e spettacolo. Per partecipare al casting basta iscriversi attraverso il sito ufficiale www.missemistersordi.com oppure contattando l’associazione “AlphabetOnlus” (alphabetonlus@gmail.com).

https://www.marcianise.info