Il Centro Nuoto Macerata orgoglioso e in festa grazie alla spettacolare performance di Maria Chiara Cera che si è appena confermata un portento nel mondo natatorio dei non udenti

La giovanissima atleta maceratese è stata star dei Campionati Italiani FSSI di nuoto in vasca corta, disputati a Fabriano: ha preso parte a 6 gare ed è salita sul podio in ognuna di queste! Non solo, per 4 volte è stata anche la migliore. Quattro ori e due argenti, pazzesco.

La Cera è stata regina assoluta del dorso vincendo in tutte le distanze della specialità, vale a dire i 50, 100 e 200 metri, migliorando inoltre sensibilmente i record italiani di cui era già detentrice. Ancora, ha primeggiato nella gara sprint per eccellenza, i 50 stile libero.

Gli argenti sono arrivati nei 50 farfalla e nei 200 misti dietro alla bravissima atleta bolognese Martina Biasin.

Felice il tecnico Franco Pallocchini per la crescita della sua atleta che ha consentito al Centro Nuoto Macerata di piazzarsi al 2° posto della classifica di società dietro solo alla fortissima squadra di Torino

L’allenatore del Team Italia FSSI, Vito Del Priore, ha infine lasciato intendere che Maria Chiara e la Biasin saranno i pilastri del gruppo selezionato per i prossimi Campionati Europei che si svolgeranno in Polonia nel mese di luglio

https://www.picchionews.it