Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli

Il bando per il corso gratuito di specializzazione nell’ambito del progetto Cultural and Media Translation organizzato dalla Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli di Milano nel quadro dell’iniziativa Lombardia Plus con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia.

Bando_Sottotitolazione_Audiodescrizione_2018

Le proposte rispondono all’esigenza di percorsi formativi adeguati ai fabbisogni occupazionali, in modo da agevolare l’inserimento e il reinserimento lavorativo.

Sottotitolazione per non udenti e audiodescrizione per non vedenti

Rivolto a 16 laureate/i in discipline umanistiche, disoccupate/i fino a 35 anni che vivono in Lombardia

524 ore di cui 208 di project work

aprile>dicembre 2018

In allegato i bandi completi di domanda di partecipazione da inviare, insieme al curriculum vitae in formato europeo, entro il 30 marzo 2018 alle ore 24.00 a lombardiaplus@fondazionemilano.eu

Info su www.fondazionemilano.eu/lingue

Laura Zanetti

Ufficio stampa e Comunicazione istituzionale

Fondazione Milano – Scuole Civiche

Alzaia Naviglio Grande 20 – 20144 Milano

l.zanetti@fondazionemilano.eu

www.fondazionemilano.eu