L’Associazione Nazionale Sordi onlus, allo scopo di assistere in maniera concreta la popolazione indigente presente sul territorio della provincia di Catanzaro ha stretto una convenzione operativa con il Banco alimentare Calabria Onlus, convenzione registrata con il n. 181412/0 diventandone di fatto la prima Associazione dei sordi, a livello nazionale, ad essere convenzionata.

Il progetto ha l’obiettivo di fornire assistenza in generi alimentari nei confronti di trenta famiglie indigenti del territorio e, per questo, ha già provveduto nella ricerca dei locali destinati alla distribuzione. Detti locali sono siti in Catanzaro alla via De Grazia al civico 37 e constano di due stanze, una adibita a deposito, con relativi banchi per l’immagazzinamento della merce e celle frigorifere ed una nella quale verrà effettuata la distribuzione.

Abbiamo bisogno di pagare un furgone e di sostenere, per un anno, le spese benzina per i volontari e le spese bollette elettrica. Grazie per l’attenzione e la sensibilità a chi ci appoggia a questo progetto

https://www.facebook.com/donate/617011778641573/

Inviato da Luca Iacovino – Presidente ANS Catanzaro