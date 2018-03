il successo di pubblico ottenuto con l’uscita nelle sale italiane, Babylon Sisters, commedia sociale del documentarista Gigi Roccati, distribuita da Lo Scrittoio, sarà disponibile in vendita in DVD e in digital download dal 6 marzo con CG Entertainment https://www.cgentertainment.it/film-dvd/babylon-sisters/f21738/ .

Il film è una storia contemporanea che celebra la forza e la bellezza della multiculturalità, raccontando le complesse dinamiche dell’integrazione oggi in Italia, attraverso la convivenza di famiglie di etnia, lingue e culture diversa in un condominio nella periferia triestina. La musica, la danza e la poesia, uniranno le vite di queste persone, tutte ugualmente alla ricerca di una esistenza dignitosa e pacificata, generando una “gioiosa babilonia”.

Nel cast – tra di altri – Amber Dutta, Nav Ghotra, Peppe Voltarelli con la partecipazione straordinaria di Lucia Mascino e Renato Carpentieri.

Ad accompagnare l’uscita in DVD, un evento speciale previsto per giovedì 8 marzo ore 19.30 al Wanted Clan (Via Vannucci, 13 – Milano) ad ingresso libero, che vedrà protagonisti, in un incontro, tra cinema e musica, il regista del film, la giornalista e filmmaker Emanuela Zuccalà, esperta in diritto delle donne e vincitrice del Press Freedom Award 2012 e del Reporters Sans Frontieres, e lo scrittore Marco Philopat che dialogheranno sul tema Donne, immigrate e combattive, partendo dalle tematiche del film, che vede protagoniste un gruppo di donne immigrate, dalla loro complicità, dalla lotta per difendere le proprie famiglie da un imminente sfratto e della sfida di un’integrazione possibile. A seguire musica e buffet in salsa indiana.

L’edizione home-video è ricca di contenuti speciali: dal trailer alle prove di danza e recitazione; dal video tutorial per imparare a ballare con la protagonista del film Amber Dutta fino al video musicale Nerede, testo e musica di Peppe Voltarelli (Premio Tenco 2016) e YaseminSannino, che nel film interpretano Besim e Lule.

Il DVD propone inoltre – in collaborazione con l’iniziativa culturale Cinema Senza Barriere® – l’audiocommento in traccia, grazie al quale i non vedenti riceveranno informazioni aggiuntive rispetto ai dialoghi del film e i non udenti potranno cogliere più sfumature grazie alla sottotitolatura integrata con aspetti riguardanti le musiche, i suoni e i rumori.

“Abbiamo voluto raccontare” – spiega Roccati – “una storia diversa, che parla di nuove cittadinanze, e di persone che si uniscono per difendere i propri diritti e riscoprono la solidarietà e l’amicizia, proprio nella condivisione della sorte, con l’ironia e la gioia del vivere”.

Babylon Sisters è prodotto da Gino e Sarah Pennacchi TICO Film Company e Daniel Pek Antitalent. In associazione con Banche generali spa e Nuovo Imaie. Con il contributo di MiBACT e Fondo Regionale per l’Audiovisivo Friuli Venezia Giulia. Con il sostegno del Programma Media dell’Unione Europea e distribuito da Lo Scrittoio.

