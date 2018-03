Prevista per sabato 24 marzo, presso il circuito Fausto Coppi fra Orbassano e Rivalta, la prima giornata del corso pratico di guida sicura su strada tenuto dagli istruttori della Scuola guida “Luigi Vigna – Ilario Naretto” di Anpas Croce Verde Torino e destinato ai volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile e ai dipendenti del Servizio di Protezione Civile della Città di Torino. Al corso diviso in tre date, il 24 marzo, il 14 aprile e il 5 maggio, parteciperanno circa 50 discenti.

Comunicato stampa Anpas – Corso guida sicura a Protezione Civile di Torino

Le lezioni di teoria si terranno invece il 7 e 21 aprile presso la sede del Servizio Protezione Civile di via delle Magnolie a Torino.

Nel corso teorico pratico, di otto ore, si apprendono le tecniche di guida sicura e le peculiarità degli automezzi utilizzati, oltre gli aggiornamenti del codice della strada.

Nelle prove su pista si eseguono diversi esercizi di guida: il percorso lento tra i birilli che simula un tragitto cittadino; l’itinerario tra i birilli a velocità normale; la frenata d’emergenza per un ostacolo improvviso da evitare; la guida in retromarcia; l’esercizio a otto per imparare a usare correttamente lo sterzo, il freno e l’acceleratore; lo slalom tra birilli a distanza molto ravvicinata che serve per imparare le posizioni corrette delle mani sullo sterzo.

Massimiliano Manzini, direttore Scuola guida per conducenti mezzi di soccorso “Luigi Vigna – Ilario Naretto” di Anpas Croce Verde Torino: «Abbiamo predisposto un percorso di lezioni di guida operativa per volontari e dipendenti della Protezione Civile comunale al fine di migliorare la formazione, sia teorica sia pratica, sui mezzi utilizzati dal personale di servizio e la sicurezza nella guida anche in caso di condizioni meteo avverse e di emergenza».

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

