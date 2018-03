Roma 2 sostiene il progetto AMA i disabili, proposto ad Ama dall’onlus Joni & Friends Italia: una raccolta molto speciale nell’ambito delle domeniche de Il tuo quartiere non è una discarica e presso le isole ecologiche. E’ la raccolta di ausili per disabili, dismessi o ricondizionabili: sedie a rotelle, deambulatori, stampelle, tutori ecc.

I presidii sanitari, una volta raccolti, saranno donati a persone disabili bisognose, in Italia e nei paesi in via di sviluppo.

A patrocinare l’iniziativa sono gli Assessorati municipali alle Politiche Sociali e Sanitarie e all’Ambiente, Decoro e Verde Pubblico. La raccolta si terrà tutte le domeniche dal 18 marzo all’11 novembre 2018, all’eco-centro di via Acqua Acetosa 200.

Per informazioni: 348-1552909, email g.digiacomo@libero.it .

https://www.comune.roma.it