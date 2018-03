Vi aspettiamo numerosi!! Mi raccomando non mancate!!! Domenico Pinto (Mimmo)

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE



Cari soci, cari amici,

L’Associazione ASI (Affrontiamo la Sordità Insieme), organizza il convegno:

“UDITO E SORDITA’ ”

L’evento si svolgerà a Carpi, Sabato 17 Marzo 2018, dalle ore 9,00 alle ore18,00

presso Sala Congressi Peruzzi, piazzale S. Allende n.8 – Carpi

E’ con estremo piacere che ti invitiamo a partecipare al nostro convegno.

L’Ospedale di Carpi festeggia i primi 20 anni del centro impianti cocleari per la cura della sordità profonda.

Per partecipare e informazioni inviare un’email a :info@asi-onlus.it cell.3662734633 -3476423459

Spazio bimbi con i Giovani per Carpi

Buffet: offerto con il contributo delle ditte

Scopo dell’incontro è quello di sottolineare l’importanza di un approccio multidisciplinare sia diagnostico che riabilitativo, nell’ambito di una costante collaborazione tra strutture sanitarie ospedaliere territoriale della città e provincia. Uno degli obiettivi del convegno fare emergere i successi e le lacune che quotidianamente le persone devono affrontare nel percorso della sordità. L’obiettivo principale è quello di portare a conoscenza di tutti coloro che sono interessati gli ultimi studi e le novità sul fronte della diagnosi audiologica, dell’intervento riabilitativo. Un’occasione, quindi, per radunare in un unico consenso politici, medici e operatori, genitori e pazienti, insegnanti e tecnici, nella convinzione che soltanto un approccio multidisciplinare e completo possa contribuire a raggiungere importanti traguardi per una migliore gestione della sordità.

Abbiamo la tavola rotonda in occasione della 3° giornata mondiale dell’udito.

World Hearing Day: ipoacusia trascurata, un “macigno” socio-economico”

Una perdita uditiva trascurata infatti può alzare barriere sociali nel campodell’educazione, del lavoro e in molti ambiti della vita.

La sordità, una malattia che si può curare. Con una buona riabilitazione e protesi acustiche di ultima generazione o impianto cocleare (l’orecchio bionico), i bimbi possono sentire perfettamente.

L’intervento precoce garantirà la formazione di un adeguato canale di comunicazione udito-verbale ed il conseguente corretto sviluppo del linguaggio.

Oggi, dunque, i progressi ottenuti in campo diagnostico permettono di arrivare a un inquadramento preciso della situazione.

La sordità nell’adulto varia da soggetto a soggetto.

Vi aspettiamo numerosi!! Mi raccomando non mancate!!!

Domenico Pinto (Mimmo)

INTEGRAZIONE OSPEDALI E COMPONENTI CABINA DI REGIA

Abbiamo la tavola per :

INTEGRAZIONE OSPEDALI E COMPONENTI CABINA DI REGIA CTSS”.

Stiamo entrando nella fase operativa e servirà il contributo di tutti per rispondere alle tante sfide aperte oggi sul fronte sanitario rafforzando le tante eccellenze e professionalità che abbiamo negli ospedali e migliorando la qualità dei servizi”.

Il confronto vuole valorizzare un processo che ha come unico obiettivo il miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini.

