A Marzo sarò in studio in scena con La Donna invisibile, a Maggio in stagione all’Out Off con la Signorina Julie e Confessioni di una donna arbitro sempre in Lombardia. Collaboro con It Festival per progetto municipio di zona 8 come referente di zona e del progetto con comunità cinese, il 16 abbiamo tenuto spettacolo simposio dimostrativo.

In questo ultimo anno sono stata inoltre in scena con un nuovo spettacolo di Quinta Parete al Festival della Filosofia di Sassuolo, Vite Prodigiose, nel ruolo di Rita Levi Montalcini.Ho partecipato al Festival LinguaggiCreativi con mio spettacolo, votato dal pubblico come miglior Spettacolo del Festival “Confessioni di una Donna Arbitro”, di Vincenza Pastore e Alberto Cavalleri. In scena a Maggio al Teatro Coccia di Novara e Teatro Sociale di Mantova con nuova produzione, regia Mercedes Martini, con Simona Marchini.Selezionata al Jazzit di Feltre con proprio spettacolo No Potho reposare selezionato nei dieci corti migliori e con lo spettacolo La Donna Invisibile insieme alla cabarettista Giorgia Battocchio in tour estivo insieme allo spettacolo “La Passione di Maria” di Peguy regia Massimo Luconi. A Luglio con le Compagnie Malviste abbiamo vinto Progetto all’Isola dell’Elba l’Erba del Vicino per una residenza Artistica con restituzione spettacolo.

Scaricare da documenti PDF:

Vincenza_Pastore.CVaggiornato2017

Bando Festival del silenzio 28 Febbraio

Potete visionare sito internet

www.vincenzapastore.it per materiale video ed altro.

Allego link SHOWREEL

https://youtu.be/0eui7TIH_nM

https://youtu.be/mGJJwDV1u_o- TEATRO SHOWREEL

https://youtu.be/LQzCpRTe-oI

Grazie

Luce ed amore

Vincenza Pastore