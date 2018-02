FILIPPINI EDOARDO, nato a Medicina (BO) il 22 novembre 1916, entrò nello studentato della Piccola Missione per i Sordomuti il 16 ottobre 1928 e frequentò le scuole del Pontificio Seminario di Roma

L’8 novembre 1935 emise la professione dei voti di povertà, castità e obbedienza e il 20 luglio 1941 fu ordinato sacerdote.

A Milano, il 25 ottobre 1939, conseguì l’abilitazione al magistero dei sordomuti e nel 1942 iniziò l’insegnamento presso l’Istituto Provinciale Sordomuti di Venezia, a Marocco di Mogliano Veneto (TV). Trasferito nel 1943 all’Istituto Gualandi di Giulianova (TE) ne divenne direttore dal 1945 al 1947, per tornare a dirigere l’istituto veneto dal 1947 al 1953

Dal 1953 al 1959 lo troviamo direttore all’Istituto Gualandi di Firenze. Successivamente, passando per Bologna, nel 1961 tornò a insegnare a Marocco dove divenne superiore della comunità PMS fino al 1965.

Eletto Superiore Generale della Piccola Missione per i Sordomuti ricoprì il delicato ufficio dal 7.7.1965 all’8.7.1983, assumendo contemporaneamente il gravoso incarico di Direttore Generale degli Istituti Gualandi dal 1965 al 1984. Nel frattempo fu direttore della Scuola di Metodo “Fratelli Gualandi” di Bologna e spesso inviato commissario ministeriale in altre scuole.Continuò a servire la sua congregazione dal 1983 al 1989 come vicario generale. Dall’ottobre 1985 al 1990 diresse l’Istituto dei Sordi di Torino, a Pianezza.Di intelligenza elevata e multiforme ingegno, espresse il suo amore all’Opera dei Sordomuti anche in poesia, suoi sono infatti gli inni della PMS “Noi siamo il fedele drappello” e “Dal Cielo discende una voce”. Semplice ed esigente con sé stesso era gentile e signorile nel trattare le persone.Deceduto il 10 febbraio 1997, la sua vita terrena era stata segnata da un cammino di fede, al servizio della carità nella persona dei sordi, e suggellata da un lungo periodo purificatore di infermità.Riposa tra i suoi cari famigliari nel piccolo cimitero di Villafontana di Medicina (BO).

Vincenzo Di Blasio