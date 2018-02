In data sabato 24 Febbraio 2018 alle ore 9:30 presso l’Istituto Statale Sordi di Roma, sito in via Nomentana 56, alla presentazione della FIAS Federazione Italiana associazioni sordi.

L’organizzazione nasce per unire le forze associative dei sordi italiani al fine di far sentire le loro voci e per garantire i loro diritti agli stessi negati. Il motto della suddetta sarà: “uno per tutti e tutti per uno” .

La Federazione intende essere propositiva, innovativa e collaborativa con le istituzioni pubbliche e private, al fine di garantire parità e opportunità per un inclusione maggiore delle persone sorde nella società.

Sarà presentato il logo e i componenti della neonata federazione FIAS.

Presiedente la Dott.sa Laura Santarelli dell’Accademia Europea Sordi.

Parteciperanno alla presentazione le associazioni che hanno aderito alla federazione:

– Accademia Europea Sordi Onlus

– Movimento Lis Subito

– Associazione Leonardo da Vinci Arte Onlus

– Patron Miss Mister sordi Alphabet Onlus

– Consorzio Interassociativo dei Sordi Siciliani

– Associazione Scacchi Italiani Sordi

– Associazione Sordi Veneto

– Associazione Parole e Luce Assisi

– Associazione Sordi Pescara

– Associazione Disabili di Gragnano

Vi aspettiamo al fine di dare maggiore rilevanza a questo progetto.

In Fede

Federazione Italiana Associazione Sordi

Per accreditamento contattare:

Moira Sbriccoli

Email: fiassordi@gmail.com

Inviata da Laura Santarelli