Padre Umberto Montevecchi nato a Roncofreddo (Forlì) il 2 giugno1882 m. Bologna il 6 febbraio 1941.

Entrò nella Piccola Missione per i Sordomuti, a cui aderirono anche le sue sorelle Adele e Maria Fu ordinato sacerdote nel 1905.

Dapprima “valoroso e geniale insegnante” (1905-1925) e poi direttore (1925-1929) della casa filiale di Firenze dell’Opera Gualandi, ricoprì la carica di Superiore Generale della Piccola Missione per i Sordomuti dal 1926 al 1941 e Presidente dell’Opera Pia Istituti Gualandi dal 1927 al 1941.

Per suo interessamento il 16 gennaio 1928 il Santo Padre Pio XI istituì le Sordomute Oblate della Piccola Missione, oggi divenute suore a tutti gli effetti, con l’emissione dei sacri voti.

Nel 1929 mandò P. Camillo Spisani a Marocco di Mogliano Veneto a organizzare e dirigere l’istituto Provinciale sordomuti di Venezia. Nel 1939 fondò l’Associazione ecclesiastica “Pia Unione di San Francesco di Sales” fra gli udenti, aggregata alla Congregazione.

Attento alla cura materiale e spirituale degli ex-alunni, a Roma, in via Vincenzo Monti, aprì la casa lavoro “Salvadori” per sordomute anziane e per l’associazione degli ex-alunni fece restaurare la chiesina Santa Maria del Buon Viaggio, a Ripa Grande.

Autore delle pubblicazioni “Scritti spirituali dei Fratelli Don Cesare e Don Giuseppe Gualandi” (1929), “I Fratelli Gualandi e la Piccola Missione per i Sordomuti” (1927) e, per i religiosi e le suore, “Le preghiere quotidiane e speciali in uso presso le Case della Piccola Missione” (1932), nel 1935 curò la pubblicazione delle Costituzioni dei religiosi e delle religiose della Piccola Missione, aggiornate al nuovo Codice di Diritto Canonico di quell’epoca.

Morì a Bologna il 6 febbraio 1941 e, dopo i solenni funerali nella chiesa di Santa Caterina a via Saragozza, la sua salma, unita in un solo carro funebre a quella di padre Luigi Domenicali, fu trasportata a Roma verso la tomba della Congregazione al cimitero del Verano.

Vincenzo Di Blasio