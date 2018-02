Tutti invitati all’incontro gratuito con Interprete LIS dell’Assessore alla Sanità di Regione Lombardia Giulio Gallera e Guido Della Frera, al Grand Hotel Villa Torretta a Sesto San Giovanni (Mi).

Mercoledì 28/2 alle ore 15,45 – Titolo: “Politiche per Sordi”, incontro per Sordi, Familiari di Sordi e Amici dei Sordi in Via Milanese 3 a Sesto San Giovanni (Mi).

Ingresso libero, al termine offerto rinfresco, intervenite numerosi.

La Segreteria

Associazione Segni & Parole

Sede Operativa: Piazza Martiri della Libertà, 1 – Bresso (Mi)

Tel. 02.6105858 cell./sms 339.4118093

direzione@segnieparole.org

FB www.fb.com/Ass.Segnieparole

Web. www.segnieparole.org

YouTube www.youtube.com/segnieparole