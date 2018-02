La Vapc Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese il 24 febbraio, alla presenza delle autorità locali, ha inaugurato la nuova sede nel comune di Villareggia, in via Maestra, e due automezzi in dotazione all’associazione.

Comunicato stampa Anpas – Vapc inaugura nuova sede a Villareggia

Alberto Cristofari, presidente Vapc Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese: «Abbiamo aperto una sede a tre chilometri da Cigliano per portar avanti un’idea di associazionismo non più legata solo al proprio paese, ma a una visione extraterritoriale. L’acronimo originale Vapc Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese sottolinea la forte appartenenza dell’associazione al proprio territorio, ma da anni stiamo reinterpretando l’acronimo, senza rinnegare il passato, con Volontà Abnegazione Professionalità e Coraggio. La nuova sede secondaria di Villareggia è stata fortemente voluta anche per dare spazio al gruppo giovani Vapc che si è naturalmente formato qualche anno fa e ora incentivato e sostenuto dal nostro Consiglio Direttivo. I cittadini, l’amministrazione e il sindaco di Villareggia ci hanno accolti e fatti sentire a casa nostra sin dai primi giorni di questo progetto. Abbiamo inoltre inaugurato anche due nuovi mezzi che andranno integrare il parco macchine già esistente».

La Vapc Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese, associata Anpas, può contare sull’impegno di 128 volontari, di cui 62 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 4mila servizi con una percorrenza di circa 257mila chilometri. Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto dei disabili.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 27 febbraio 2018

