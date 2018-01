Sre, Servizio Radio Emergenza Grignasco invita alla presentazione del corso per diventare volontari soccorritori

La Pubblica Assistenza Anpas, Sre Servizio Radio Emergenza di Grignasco cerca nuovi volontari e invita i cittadini a partecipare alla serata di presentazione del nuovo corso di formazione per aspiranti volontari soccorritori. L’incontro si terrà venerdì 26 gennaio alle ore 21, presso la sede di Sre Servizio Radio Emergenza, in via Marconi 29 D a Grignasco

Comunicato stampa Anpas – Sre Grignasco – Corso per volontari soccorritori

Il corso, interamente gratuito, riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale, abilita il volontario a soccorrere e trasportare persone ferite, malate o che comunque presentino problematiche di natura sanitaria. Le lezioni sono aperte a tutti i cittadini maggiorenni interessati ad apprendere le tecniche di primo soccorso e a prestare servizio di volontariato nella Pubblica Assistenza di Grignasco.

Le ore totali di formazione sono 150. Dopo una prima parte di teoria, di 50 ore, gli aspiranti volontari soccorritori saranno ammessi al tirocinio pratico protetto di altre 100 ore, durante il quale dovranno svolgere, affiancati da personale esperto, trasporti in emergenza su autoambulanza e servizi ordinari.

Gli argomenti trattati durante le lezioni riguarderanno il Sistema di emergenza urgenza 118, si impareranno i codici d’intervento, si studieranno i mezzi di soccorso e le modalità di intervento, il linguaggio radio e le comunicazioni, la gestione dell’emergenza, si imparerà a fare la rianimazione cardiopolmonare, a trattare un paziente traumatizzato e molto altro. Inoltre, all’interno dello stesso corso è prevista la formazione e l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. Per informazioni e adesioni: tel. 0163411787, email: pasre@libero.it

Sre Servizio Radio Emergenza di Grignasco, aderente all’Anpas, può contare sull’impegno di 150 volontari, di cui 75 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 4mila servizi. Si tratta di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento per visite, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni per un totale annuo di circa 176mila chilometri percorsi.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

