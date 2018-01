Oggi, 17 gennaio, si festeggia la straordinaria apparizione Nostra Signora di Pontmain: la Madonna che non parla ma usa il sorriso, i gesti e… la sottotitolazione in cielo!!!

Il santuario ricorda l’ultima delle apparizioni avvenute in Francia nel secolo scorso; essa si verificò in un momento drammatico per la nazione, quando il suo esercito era stato duramente sconfitto da quello prussiano e l’imperatore Napoleone III era stato fatto prigioniero. … La sera del 17 gennaio 1871 la Vergine compariva, nel cielo stellato, a quattro bambini di Pontmain (un villaggio bretone di trecento abitanti). Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Lebossé contemplano la « Belle Dame » vestita di blu tempestata di stelle e con un velo nero in testa. La vergine tendeva le mani in avanti e sorrideva ai bambini.

Ella non disse nulla, ma fece solo dei gesti, il messaggio fu affidato a delle scritte che, lettera dopo lettera, si disegnavano lentamente nel cielo: “Pregate, figli miei – Dio vi esaudirà fra breve – Mio Figlio si lasciatoccare”. L’apparizione durò tre ore, durante le quali gli abitanti dei villaggio, sotto la guida del curato, il servo di Dio l’abbé Michel Guérin, pregarono e cantarono con fervore. Una prima approvazione del vescovo si ebbe già l’anno dopo il verificarsi del fatto. La chiesa del santuario, in bello stile gotico, venne iniziata subito dopo le apparizioni e portata a termine nel 1880. Belle le sue vetrate che illustrano le varie fasi dell’apparizione.

