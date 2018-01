MAXXI per presentazione progetto COSMOpoLIS

COSMOpoLIS visite guidate alla mostra Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein per persone sorde e udenti insieme realizzate da MAXXI e Istituto Statale per Sordi

Comunicato stampa 08_2018.01.23_MAXXI_COSMOPOLIS_CS (1)-1

Venerdì 26 gennaio 2018, ore 16.30 | Presentazione del progetto

MAXXI Spazio Incontri Internazionali d’Arte | ingresso libero fino a esaurimento posti

Roma 25 gennaio 2018. Venerdì 26 gennaio alle 16.30 (MAXXI Spazio Incontri Internazionali d’Arte | ingresso libero fino a esaurimento posti) un incontro per presentare COSMOpoLIS, un programma di accessibilità per persone sorde e udenti segnanti, realizzato dal MAXXI Ufficio Public Engagement e l’Istituto Statale per Sordi.

COSMOpoLIS prevede una serie di visite guidate a cadenza mensile alla mostra Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein in lingua Italiana dei Segni (LIS); per i più giovani inoltre sono previste visite guidate per ragazzi sordi e udenti che frequentano scuole integrate. Queste visite sono state pensate da un gruppo di lavoro composto da persone udenti e non formatosi in occasione della mostra grazie a una open call promossa dall’Istituto Satale per Sordi.

Introdotto da Margherita Guccione Direttore MAXXI Architettura, l’incontro, con interventi di Stefania Vannini esperta in didattica accessibile, Ivano Spano Commissario straordinario ISSR, Rosa Anna Rinaldi esperta di accessibilità per sordi, Deborah Donadio ISSR, Antonio D’Angelo fisico e Prisca Cupellini

Responsabile Comunicazione MAXXI, racconta l’esperienza di questo progetto, un’occasione per scambiare esperienze e ripensare il modo di confrontarsi con l’altro. In occasione dell’incontro sarà possibile partecipare anche a una visita in anteprima alla mostra Gravity in Lingua Italiana dei Segni.

Con COSMOpoLIS il museo si conferma un luogo di partecipazione, in grado di accogliere tutti e di offrire l’esperienza dell’arte con l’obiettivo di socializzare e facilitare lo sviluppo delle capacità personali. L’individuo è posto al centro di un processo di integrazione e sviluppo, in linea con la definizione ICOM del museo come istituzione permanente al servizio della società.

Molte sono le iniziative pensate per l’integrazione dei pubblici, ciechi e vedenti , sordi e udenti, allo scopo di agevolare l’accessibilità di tutti al patrimonio culturale. Il rapporto con la comunità sorda a partire dal 2013 è cresciuto progressivamente, con tanti appuntamenti e in collaborazione con l’Istituto Statale per i Sordi, con il quale il MAXXI ha siglato un protocollo d’intesa. Il MAXXI ha il suo segno-nome in lingua dei segni, adottato dalla comunità sorda e ispirato alla sua particolare forma architettonica.

Il progetto COSMOpoLIS è realizzato grazie al gruppo di lavoro: Mariapaola Antro, Stefania Bellini, Marco Caretta, Vanessa Migliosi, Violante Nonno.

Un ringraziamento speciale ad Antonio D’Angelo fisico, appassionato di divulgazione scientifica.

Le visite in lingua LIS, dedicate a piccoli gruppi, avranno una cadenza mensile, la domenica dalle ore 11.00 alle 12.30, con appuntamento nella hall del MAXXI.

Appuntamenti speciali inoltre saranno dedicati all’integrazione tra persone anziane della comunità sorda e persone anziane udenti della comunità del Flaminio.

Info e prenotazioni: visitacosmopolis@gmail.com

Inviato da Luca Bianchi