Maestri di sci, baristi e negozianti: tutti a Bielmonte parlano la “Lis”

Nel Biellese, i bambini sordi, e anche gli adulti che vogliono imparare a sciare, a Bielmonte trovano da alcune stagioni una scuola pronta ad accoglierli con la lingua dei segni.

Paola Guabello Bielmonte

Ma da quest’anno non saranno solo i maestri della «Monte Marca» a dialogare attraverso la Lis. La voglia di agevolare le persone che hanno l’handicap uditivo ha spinto infatti gli operatori della stazione sciistica sulla Panoramica Zegna, baristi e addetti alla biglietteria compresi, a seguire un corso per imparare a esprimersi usando le mani. A «scuola» si sono presentati in una ventina coordinati da Claudio Baj della cooperativa Alba che ha dato la sua disponibilità per coordinare il corso di base: cinque lezioni di 2 ore ciascuna, tra le 21 e le 23, per agevolare chi durante il giorno lavora.