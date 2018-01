L’orecchio bionico: come funzionano gli impianti cocleari

di a cura di Luigi Ripamonti

Le soluzioni per quando non si sente bene: ce ne parla la dottoressa Lucia Oriella Piccioni, dirigente medico Senior del reparto di Otorinolaringoiatria presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Ci sono protesi acustiche e impianti cocleari. La protesi amplifica il suono, mentre l’impianto è un orecchio bionico che comunica direttamente con le fibre del nervo acustico. La dottoressa spiega come funziona: ci sono elettrodi che vanno messi nell’orecchio interno, poi una parte esterna con microfono e batteria che invia il segnale. L’intervento (che è passato dal Sistema Sanitario Nazionale) e la riabilitazione. L’orecchio bionico è impiantati a tutti i bambini nati sordi

