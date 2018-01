La lingua dei segni contro la violenza alle donne

Anche alle donne con disabilità e in particolare alle donne sorde vittime della violenza di genere e ai loro figli deve essere data la possibilità di ricevere supporto e protezione.

Il video “I SEGNI CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE”, è stato ideato per mostrare come poter comunicare sull’argomento della violenza: per mostrare i segni che rappresentano la violenza, che aiutano a riconoscerla e a chiedere aiuto ai centri antiviolenza italiani della rete D.i.Re.

Video realizzato nella Lingua dei segni Italiana (LIS), grazie al prezioso contributo della Dott.sa Clarissa Bartolini che dedica la suo impegno a fare emergere il fenomeno della violenza sulle donne con disabilità in particolare donne sorde e all’interprete Moira Pompili.

Per informazioni e aiuto, tutte le donne possono consultare il sito www.direcontrolaviolenza.it e la lista dei Centri antiviolenza della Rete D.i.RE a questa pagina http://www.direcontrolaviolenza.it/i-…

Inviata da Giorgina Drinoczi