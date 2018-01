Grande partecipazione a “Cuore al Centro”. Incontro Nazionale dei Volontari ANPAS

Si è svolto il 14 gennaio a Firenze, presso il teatro Obihall, “Cuore al Centro”, l’incontro nazionale dei volontari delle Pubbliche Assistenze.

Presenti migliaia di volontari delle Pubbliche Assistenze Anpas intervenuti in Centro Italia in seguito alle emergenze sisma 2016-2017. In occasione dell’incontro sono stai consegnati gli attestati alle Associazioni e ai volontari che hanno operato nell’ambito della colonna nazionale.

Comunicato stampa Anpas – Cuore al Centro

L’intervento in Centro Italia ha visto la partecipazione complessiva di 2.771 volontari appartenenti a 394 pubbliche assistenze Anpas. Un impegno che dal soccorso all’assistenza è durato sei mesi. «È bellissimo vedervi qui tutti insieme, da tutta Italia e riabbracciarvi» ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas.

Roberto Giarola del Dipartimento Protezione Civile: «Grazie a tutti gli amici di Anpas. Al ringraziamento del Capo Dipartimento Angelo Borrelli aggiungo un pensiero: quanta strada è stata fatta nel nostro Paese per consolidare e migliorare il sistema di protezione civile e la vostra presenza è il segno di questa strada. Un sistema che è cresciuto tanto nell’attenzione e nella cura. La riforma di Protezione civile non volevamo farla da soli: abbiamo cercato di creare il senso del valore dell’attività e del vostro impegno e se abbiamo fatto questa strada è perché non contano i volontari in generale, contano le persone che stanno dentro quelle divise, contate voi e se non ci foste voi non sarebbe la stessa cosa».

Anpas Comitato Regionale del Piemonte ha inviato, per la missione in centro Italia, 195 volontari operativi, a seconda delle specializzazioni e necessità, nei territori di Amatrice, Foligno, Norcia, Macerata, Tolentino. I volontari sono stati impiegati anche in supporto alla popolazione per interventi di protezione civile e di assistenza sanitaria. I volontari Anpas del Piemonte hanno prestato inoltre servizio presso la Sala operativa nazionale di Protezione civile e si sono resi disponibili per le attività quali il ripristino e la manutenzione delle attrezzature e dei materiali e rientrati.

Durante la manifestazione “Cuore al Centro” si è assistito inoltre alle premiazioni del secondo torneo nazionale Anpas di massaggio cardiaco, svoltosi lo scorso ottobre al Salone dell’Emergenza Reas a Montichiari. Primi in classifica, nella graduatoria a squadre, Luca Ortu, Simone Valorso e Valeria Sordo della Croce Bianca di Fossano. La volontaria Valeria Sordo è risultata prima in classifica anche nella graduatoria individuale.

L’evento ha visto anche il concerto del Coro della Martinella che, con canti della montagna ha creato l’atmosfera ideale per presentare il progetto Casa della Montagna di Amatrice, che vede coinvolti Anpas e CAI nel creare una struttura che abbia valenza sul territorio, un presidio funzionale per il volontariato ma anche per gli amanti della montagna. Anpas ha cofinanziato con il Cai la realizzazione della casa della montagna raccogliendo al momento 459.140 euro. Durante la presentazione del progetto anche la firma del protocollo di intesa tra Anpas e Cai. Insieme al ricordo alle vittime della sequenza sismica dello scorso anno, Anpas ha ricordato Alessandro Moni e Marco Mucciarelli, due persone che hanno dato un contribuito importante allo sviluppo del volontariato di protezione civile. Al termine dell’evento, si è tenuta l’inaugurazione dei nuovi mezzi della Colonna di Protezione Civile Anpas (acquistati col contributo del Dipartimento di Protezione Civile)

Le fotografie in buona risoluzione di “Cuore al Centro” sono disponibili al seguente link: https://www.flickr.com/photos/anpas-piemonte/albums/72157664733342068

Elenco delle Pubbliche Assistenze del Piemonte coinvolte nell’emergenza in centro Italia:

Pubbliche assistenze della provincia di Torino

Anpas Sociale di Grugliasco, Croce Verde Torino, Croce Bianca Orbassano, Croce Verde Vinovo, Croce Bianca Volpiano, Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx, Croce Verde Rivoli, Croce Verde Pinerolo, Croce Verde None, Croce Verde Bricherasio, Croce Verde Cumiana, Croce Bianca Rivalta di Torino, Gruppo Volontari Ambulanza Verolengo, Ivrea Soccorso, Radio Soccorso Sociale.

Pubbliche assistenze della provincia di Asti e Alessandria

Croce Verde Asti, Croce Verde Mombercelli, Croce Verde Castagnole delle Lanze, Croce Verde Nizza Monferrato, Croce Verde Felizzano, Croce Verde Ovadese, Croce Verde Casale, Avis Primo Soccorso Valenza, Croce Verde Arquatese, Croce Verde Villalvernia.

Pubbliche Assistenze della provincia di Cuneo

Volontari del Soccorso Clavesana, Croce Bianca Ormea, Croce Bianca Fossano, Croce Verde Saluzzo.

Pubbliche Assistenze della provincia di Novara

Pubblica Assistenza Novara Soccorso, Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno, Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest di San Maurizio d’Opaglio, Gres Gruppo Radio Emergenza Sizzano.

Pubbliche Assistenze della provincia di Verbania

Volontari del Soccorso di Villadossola, Croce Verde Gravellona, Corpo Volontari del Soccorso Valle Vigezzo, Volontari del Soccorso Omegna.

Pubbliche Assistenze della provincia di Vercelli

Vapc Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese.

Grugliasco (To), 16 gennaio 2018

