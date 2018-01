Firmato dal Questore di Asti e dal presidente dell’E.N.S. Asti il rinnovo del protocollo “Sos Sordi”

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 gennaio, presso la Sala Stampa “Luigi Calabresi” della Questura di Asti, il Questore Filippo Claudio Di Francesco ed il presidente dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi – Onlus (ENS), sezione provinciale di Asti hanno rinnovato il protocollo d’intesa relativo al progetto “S.O.S. Sordi”.

Tramite un applicativo, infatti, è possibile per i non udenti contattare la sala Operativa della Polizia di Stato – Questura e richiedere assistenza, l’ausilio dell’operatore, o l’invio di una pattuglia per emergenze o casi di reato.

https://www.atnews.it