Dai modelli tattili al 3D, il Quattrocento accessibile al Be.Go

In provincia di Firenze il polo museale dedicato al celebre pittore Benozzo Gozzoli ha reso fruibile il suo patrimonio artistico prima ai ciechi e ipovedenti, poi ai malati di Alzheimer. Ora punta alle persone sorde, con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico

FIRENZE – Entrando c’è lui. Il suo busto in terracotta svetta imponente. Il volto esprime sicurezza, autorevolezza. Lo sguardo è intenso. Però dolce, delicato. Eccolo Benozzo Gozzoli, Benozzo di Lese di Sandro, professione pittore, uno tra i più rappresentativi e prolifici artisti del Quattrocento italiano. Entrando nel suo museo, il museo Be.Go a Castelfiorentino, puoi incontrarlo in questo ritratto di terracotta. Puoi avvicinarti, puoi toccarlo, puoi conoscere i dettagli del suo viso, il naso aquilino dei fiorentini, le labbra strette e sottili, la fronte spaziosa. Si fa conoscere anche dal pubblico dei non vedenti, che possono toccarlo con i polpastrelli, sentire la sua pelle trasformata in scultura e posizionata all’ingresso di questo moderno edificio, nel centro storico del paese a 30 chilometri da Firenze. Un’area completamente riqualificata, dove prima del 2009 c’erano fatiscenti bagni pubblici, e dove oggi sorgono gli splendidi tabernacoli affrescati dall’artista e le sinopie, disegni preparatori eseguiti con terra rossa in origine proveniente da Sinope, sul Mar Nero. Non un museo qualunque però: la struttura è completamente accessibile. Non soltanto alle persone con disabilità motoria, ma anche ai sordi, ai ciechi, a chi ha l’Alzheimer. Ne parla il numero di dicembre 2017-gennaio 2018 del magazine Superabile Inail.

“Perché l’arte deve essere davvero patrimonio di tutta l’umanità – spiega la direttrice del museo Serena Nocentini -. E non è soltanto una questione di biglietti da contare e dunque del numero dei visitatori. Il tratto caratterizzante deve essere soprattutto il desiderio di qualificare l’esperienza museale, restituendola a ciascuno nella propria diversità culturale, sociale, sensoriale e cognitiva, come momento di benessere. L’arte è capace di produrre benessere per tutti, anche e soprattutto per le persone con disabilità”.

Una visita guidata per i malati di Alzheimer