Croce Verde Saluzzo organizza corso di formazione per volontari soccorritori 118

La Croce Verde Saluzzo, associata Anpas, organizza un corso per la formazione dei volontari soccorritori 118.

Il corso, che inizierà il prossimo 20 febbraio, durerà fino a inizio maggio con una serie di lezioni teoriche a cui seguiranno quelle di sola pratica.

Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Saluzzo – Corso volontari soccorritori

Gli allievi affronteranno le diverse tematiche previste da un completo e specifico standard formativo regionale a cui la Croce Verde di Saluzzo si attiene scrupolosamente per la formazione dei suoi volontari.

Gli argomenti trattati nel corso prevedono la conoscenza e l’attuazione delle manovre di rianimazione cardio-polmonare, l’abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE), la messa in pratica delle tecniche di primo soccorso e di gestione del trauma; inoltre si imparerà a interagire con il personale medico e infermieristico e a fornire alla persona soccorsa un adeguato supporto psicologico.

L’Associazione svolge sia attività di emergenza in collaborazione con il servizio 118, sia attività di trasporto ordinario in convenzione con l’Asl Cn1, con numerosi comuni della zona e con i privati; numerosi sono anche i servizi sportivi che vengono svolti dalla Croce Verde.

La Croce Verde di Saluzzo e la delegazione di Sanfront, con 300 volontari, 8 dipendenti, 3 persone in Servizio Civile hanno svolto nell’anno 2017 oltre 13.400 servizi con una percorrenza di 463.400 km.

La Pubblica Assistenza di Saluzzo invita chiunque abbia la disponibilità a donare qualche ora del proprio tempo alla collettività, a entrare in Croce Verde Saluzzo contattando i numeri 0175-47000 e 0175-45245 oppure andando direttamente in sede a Saluzzo in via Volontari del Soccorso 2.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 12 gennaio 2018

