Cosa vuole il “mondo” della disabilità 2018?

E’ passato il Santo Natale 2017, il Capo d’Anno e l’Epifania 2018, ma cosa ha portato la Befana al mondo della disabilità, della sofferenza, del dolore, dell’emarginazione, soprattutto degli anziani, tutti beffati quasi ogni giorno nella loro solitudine ?

Ancora una volta dobbiamo ricordare che in Italia le persone che presentano handicap di natura psichica sono circa 10 milioni di sofferenti ( fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), essendo uno dei gruppi di disabilità più vulnerabili della popolazione e che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro, “genere” cofinanziato nell’ambito del Programma Comunitario per la Salute Pubblica della UE in un Progetto “ Mental health European Economics Network “ ( Rete Economica per la Salute Mentale “-

Che i disabili fisici sono circa 3 milioni, di cui quasi l’80% anziani e secondo dati Istat le persone con più di 65 anni sono oggi il 15% e nel 2025 saranno il 25%, eppure mancano Case di Riposo in grado di garantire una adeguata assistenza di tutta la popolazione autosufficiente e non, le cui condizioni quotidiane di arretramento dei Servizi Sociali e Sanitari sono notevoli .

Sono circa 950 mila circa le persone costrette a letto o su una sedia a rotelle, circa 1 milione e mezzo le famiglie aventi in casa parenti con gravi handicap, ( Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), in ombra 2000/3000 famiglie che si tengono in casa e curano da anni i loro parenti in stato vegetativo e di cui ne parlano in pochi.

Sono realtà che ci lasciano, basculanti, perplessi, delusi perché l’handicap in genere non ha tempi di attesa !

Auspichiamo che questi cittadini non siano ulteriormente maltrattati nella loro solitudine, nella loro sofferenza, nel loro status sociale, ma siano sostenuti veramente dalle Istituzioni, non con le parole, ma con i fatti.

Ricordiamo ancora una volta la parte economica di questi desaparecidos della n/ s civiltà, condensata nella tabella sottostante, che “ grida vendetta” alle Istituzioni, soprattutto alla Politica col P maiuscolo come dice Papa Francesco , ma che sono una vergognosa situazione dimenticata :

E con le parole del Santo Giovanni Paolo II° : “ Andiamo avanti con speranza !”

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire

La nostra Associazione per la promozione sociale costituita nel maggio del 1994 non ha richiesto né gode di contributi economico-finanziari palesi od occulti