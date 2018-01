“Champions’ Camp” 2018 Sport e Integrazione: La vittoria più bella

Questa iniziativa sportiva, il “CHAMPIONS’ CAMP 2018”, giunta ormai alla sua 4a edizione, che è aperta anche a bambini e ragazzi sordi. È garantita infatti l’accessibilità a 360 gradi per venire incontro alle esigenze e alle necessità del bambino/ragazzo sordo, qualsiasi esse siano.

Il progetto guarda in particolar modo al bambino/ragazzo in quanto portatore di disabilità uditiva e non alle scelte di comunicazione e/o scelta dell’ausilio uditivo, dando la possibilità a tutti di poter partecipare.

Insieme a loro ci saranno i ragazzi udenti, così come gli istruttori professionisti affiancati da animatori volontari sordi in un’ottica di piena integrazione.

I Camp in questa edizione si è riusciti a portarli a 4, come si può vedere nel manifesto sottostante, e le famiglie possono già effettuare la pre-iscrizione senza acconto per prenotare il posto mandando una mail a asdgssreggioemilia@gmail.com

Champions’ Camp è l’unica realtà ad oggi sul territorio italiano che porta avanti questa iniziativa, mostrando una grossa sensibilità nei confronti delle persone sorde. Crediamo che lo sport sia fondamentale per la crescita di un bambino, infatti è in grado di non marcare le differenze, anzi è un mezzo capace di fornire una piena integrazione e permette a chiunque di aver piena autostima di se stessi.

