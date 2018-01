AOU San Luigi di Orbassano Il nuovo Pronto Soccorso

Continua il percorso di avvicinamento verso il trasferimento dell’attività completa, previsto per il 23 gennaio p.v., del Pronto Soccorso dell’AOU San Luigi di Orbassano; dopo la presentazione di venerdì scorso, si sta ultimando la formazione del personale dedicato all’uso delle nuove tecnologie e ai flussi dei pazienti e sono in atto specifiche simulazioni e test interni di funzionamento in ambiente operativo per la migliore gestione dei pazienti.

Particolarmente significativa la “Simulazione Clinica Alta Fedeltà” realizzata dal gruppo SimBox della SCDU Anestesia e Rianimazione con il supporto di Anpas Piemonte, prevista il prossimo 20 gennaio presso i locali del nuovo Pronto Soccorso, che ha la finalità di testare con scenari molto vicini al reale il funzionamento dell’organizzazione e del sistema di sicurezza dei pazienti e degli operatori.

L’evento è trasmesso in presa diretta presso l’Aula Pescetti del Polo Didattico del San Luigi, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

I giornalisti sono invitati a presenziare all’evento.

