Adelmo Puccetti (1911-2018)

Adelmo, terzogenito dei sei figli di papà Raimondo Puccetti e di mamma Genoveffa Stefanelli, nacque il 25 febbraio 1911 a Baragazza di Castiglione Dei Pepoli (BO). Lo stesso giorno fu battezzato.

A dodici anni manifestò il desiderio di diventare sacerdote e così il 15 ottobre 1923 papà Raimondo lo accompagnò a Bologna, da Padre Ferdinando Buoni superiore della “Piccola Missione per i Sordomuti”, il quale lo accolse nello studentato PMS di Roma.

Adelmo frequentò le scuole del Seminario Minore presso il Vaticano e dopo l’anno di noviziato, l’8 settembre 1930 fece la prima professione dei Voti temporanei. Tre anni dopo emise la professione perpetua nella Piccola Missione per i Sordomuti.

Compì gli studi di Filosofia e di Teologia presso l’Università di Propaganda Fide in Roma e il 14 luglio 1935 fu ordinato sacerdote.

Dal 1936 ha svolto il suo ministero di missionario dei Sordi tra gli alunni e gli ex-alunni dell’Istituto Gualandi: a Bologna (1936-1953 e 1966-1984), a Firenze (1953-1966 e 1987-2018) e a Roma 1923-1936 e 1984-1987).

Ha formato tanti giovani sordi e a molti di loro ha procurato un posto di lavoro. Ma anche quanti viaggi disagevoli per accompagnare a casa i ragazzi del Molise e del Sannio! Fin a quando poi le Suore della Piccola Missione non hanno aperto una scuola per loro a Benevento; anche con il suo fattivo interessamento.

Durante i tanti anni di vita missionaria lo ha sospinto e sostenuto “la carità di Cristo”.

Sempre disponibile, ha viaggiato di giorno e di notte per svolgere il ministero sacerdotale a favore dei sordi, finché le forze glielo hanno permesso. Come assistente spirituale ha seguito con impegno le Associazioni di Azione Cattolica dell’Emilia Romagna. Per molti anni ha curato i collaboratori della Pia Unione San Francesco di Sales, informandoli con lettere circolari sulle vicende delle scuole dei sordi e la vita della Congregazione. Fu uno dei primi ad appoggiare l’idea della creazione del Movimento Apostolico Sordi chiamando i primi aderenti del gruppo di Roma.

Animato da un sincero amore per la Piccola Missione, nello spirito genuino del Fondatore venerabile don Giuseppe Gualandi, ha diffuso il suo carisma anche con vari scritti:

Note di Diario di P. Umberto Montevecchi, Breve vita di Don Giuseppe Gualandi, Santuari Mariani legati alla storia dei sordomuti, Cenni biografici dei sacerdoti sordi, Note biografiche dei Religiosi defunti della Piccola Missione per i Sordomuti.

Ha passato gli ultimi anni nella casa di accoglienza della Piccola Missione a Firenze e poi nel Convitto Ecclesiastico della diocesi di Firenze, dove mercoledì 24 gennaio 2018 ha concluso la vita terrena, a un mese dalla celebrazione del suo 107mo compleanno.

I funerali si terranno a Firenze nella tarda mattinata di venerdì 26 gennaio e quindi troverà riposo nel cimitero “Al Pino”.

Lo raccomandiamo alle preghiere di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e porgiamo condoglianze ai parenti e ai confratelli.

Vincenzo Di Blasio pms