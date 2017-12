I volontari del soccorso Dogliani presentano il nuovo corso per volontari soccorritori

La Pubblica Assistenza Volontari del Soccorso di Dogliani, associata Anpas, ha in programma un nuovo corso per aspiranti volontari soccorritori che inizierà il 9 gennaio 2018 dalle ore 20.30 alle 23.30. Le lezioni si terranno presso la sede dell’associazione in via Ospedale 1 a Dogliani.

Comunicato stampa Anpas – Volontari del Soccorso Dogliani – Corso volontari soccorritori

I Volontari del Soccorso Dogliani invitano tutti coloro che hanno la possibilità di dedicare parte del loro tempo agli altri a entrare a far parte della Pubblica Assistenza di Dogliani. Il corso per volontari soccorritori in ambulanza è interamente gratuito ed è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte. L’impegno richiesto è di una o due sere a settimana.

L’Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani può contare su 212 volontari, di cui 72 donne. Nell’ultimo anno l’Associazione ha svolto oltre 2.600 servizi divisi fra emergenza urgenza, trasporti ordinari e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni con una percorrenza di quasi 133mila chilometri. Il parco automezzi è composto da 4 autoambulanze, un autoveicolo attrezzato per trasporto disabili e due mezzi per servizi socio assistenziali.

Per informazioni e adesioni: Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani – tel. 0173742589 email. volontari.dogliani@libero.it.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 14 dicembre 2017

