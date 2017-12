L’assessore ai servizi sociali Simona Scarpati comunica che il servizio di interpretariato sociale in L.I.S. per i cittadini non udenti presso gli uffici comunali, si svolge nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 e di giovedì dalle ore 15 alle ore 17, previa prenotazione da inoltrare allo sportello della sede E.N.S. in via Pio XII n. 29 nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 20