Presepe 2017 realizzato da Antonino Scuderi

Nino Scuderi, nato a Messina il 29 Marzo 1978, persona creativa ed artista preparato, ha sempre coltivato la passione per i presepi, costruendo egli stesso i diversi particolari del piccolo villaggio che ha accolto la nascita di Gesù Bambino.

Consigliere dell’AAPL”F.C”. un‘associazione ONLUS messinese che si occupa della problematica dei sordi, con questa rappresentazione artistica dà prova che ogni persona, anche se portatrice di disabilità, può lo stesso produrre cose meravigliose.

Quest’anno, grazie alla disponibilità concessagli da Padre Antonio Sofia, egli ha potuto realizzare la rappresentazione della nascita di Gesù, nella splendida cornice della Chiesa dedicata a Santa Eustochia, proponendo questo presepe costruito, in molte sue parti in maniera artigianale.

Quest’anno, la sua maestria ha raggiunto un livello superiore, grazie anche all’esperienza acquisita presso l’Associazione Italiana Amici del Presepio, con sede in Messina, che ha organizzato un corso tenuto dal sig. Gigi Genovese, presidente della suddetta Associazione.

Si ringrazia Padre Antonio Sofia, che ha reso possibile quest’anno la realizzazione del presepe in questa magnifica sede e soprattutto per aver dato l’opportunità a Nino Scuderi di mostrare il proprio valore di artista, al di là di tutte le barriere, non avendo bisogno né di udito né di parola per rappresentare l’Amore assoluto che Iddio ci ha donato con la nascita del nostro Bambinello Gesù, all’insegna della pace e dell’amore tra tutti coloro che amano e gioiscono nella voglia di vivere.

Antonino Scuderi

Consigliere dell’Associazione A.A.P.L. “F. Ciranni” O.N.L.U.S. Messina