“Premio Lauro di Bronzo” per l’olimpionico Giovanni Improta a Napoli

CASALUCE. Il casalucese Giovanni Improta, medaglia di bronzo nella disciplina karate ai giochi olimpici silenziosi di Samsun (Turchia) 2017, ha ricevuto, martedì 5 dicembre, presso la sede regionale dell’ENS Campania, un encomio di caratura nazionale, ovvero il “Lauro di bronzo”.

Comunicato stampa Premio Lauro di Bronzo riconoscimento per l’olimpionico Giovanni Improta a Napoli

Il premio gli è stato consegnato personalmente dal presidente nazionale della “Federazione Sport Sordi Italia”, Guido Zanecchia, insieme al presidente campano ENS, Gioacchino Lepore.

“E’ un momento molto impegnativo per Giovanni Improta – dicono dalla staff -, che, dopo la medaglia conseguita alle Olimpiadi, sta ricevendo numerosi elogi ed inviti ad eventi pubblici. Non a caso, a breve saremo anche a Piedimonte Matese. Ormai, Giovanni si può definire un vero e proprio ambasciatore delle arti marziali nel mondo; proprio lui che si sta affermando sempre più come una vera eccellenza sportiva della Terra di Lavoro”.

Biagio Russo

My official contacts:

Facebook – https://www.facebook.com/russo.biagio

Official Page – https://www.facebook.com/BiagioRussoAgente/?fref=nf

Google Plus profile – https://plus.google.com/110342007822067461576

Youtube channel – Video Poleis