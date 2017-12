“Premio Coni Caserta 2017”: olimpionico Giovanni Improta riceve ennesimo riconoscimento

TEVEROLA. Una grande gratificazione per l’olimpionico Giovanni Improta. Il campione di Casaluce, lunedì 4 dicembre, presso il salone d’onore del Real Palazzo al Belvedere di San Leucio, a Caserta, in compagnia del presidente del consiglio della città di Teverola, Dott. Gennaro Caserta, e dal presidente regionale A.S.I. Coni, Nicola Scaringi, ha ricevuto il premio “Coni Caserta 2017”.

Il riconoscimento è stato consegnato all’atleta casalucese per aver vinto la medaglia di bronzo di karate ai giochi olimpici silenziosi 2017 di Samsun, in Turchia, lo scorso mese di luglio. Si tratta della seconda premiazione di merito nel mese corrente per Giovanni, a cui, venerdì 1° dicembre, a Napoli, presso la sede regionale ENS (Ente Nazionale Sordomuti), è stato conferito un encomio dal consiglio regionale della Campania ENS.

“Siamo felici per i premi che Giovanni sta ottenendo in questa fase – dice lo staff Improta -. E’ un momento bellissimo e di grande visibilità quello che vivendo il nostro campione, il quale sta dando lustro a tutto l’agro-aversano. Riteniamo questi riconoscimenti passi avanti nella costruzione di un grande progetto sportivo e sociale. A breve, saremo nella sala consiliare del comune di Teverola, dove l’olimpionico riceverà, dal sindaco Dario Di Matteo, la cittadinanza onoraria, la cui delibera è stata approvata all’unanimità nel corso dell’ultima assise pubblica”.

Biagio Russo

