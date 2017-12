Padre Savino fa gli auguri di Natale 2017 agli amici sordi dalle Filippine

Saluti di pace nel Signore. Da qualche anno, verso la fine di novembre, come probabilmente ricorderete, sono solito fare visita alla nostra Missione di Cebu City, nelle Filippine.



Anche quest’anno, la visita mi ha permesso di rendermi conto della situazione, degli sviluppi della realtà filippina della nostra Missione Gualandi, di coordinare il progetto adozioni scolastiche a distanza, della nostra ONLUS e di approfittare per partecipare al tradizionale grande RADUNO di NATALE che, da più di 25 anni la nostra Congregazione organizza per gli studenti sordi e i loro insegnanti, in occasione della festa dell’Immacolata.



Raduno che, anche quest’anno, ha visto la partecipazione di tutte le scuole speciali per studenti sordi dell’isola di Cebu e delle isole vicine (circa 1600 i partecipanti) e che si è svolto nel più grande centro commerciale della città a motivo del numero dei partecipanti.

Dopo la Santa Messa in onore di Maria Immacolata, il pranzo per tutti alle ore 12, (offerto dalla Piccola Missione grazie al contributo di molti amici italiani) e a cominciare dalle ore 13, uno dopo l’altro, i 23 numeri di ballo, a tema, presentati dalle scuole presenti. Alle 17, dopo la merenda, il ritorno a casa, ognuno con il proprio mezzo di trasporto, pullman, jeepney, nave, auto privata o taxi.

L’indomani, il 9 dicembre, 26 tra ragazzi e ragazze, studenti della Gualandi School per Sordi, la nostra scuola, hanno fatto la Prima Comunione e ricevuto il sacramento della Cresima, fedeli alla filosofia del nostro Fondatore Don Giuseppe GUALANDI: “ Educare per evangelizzare ”.

L’anno prossimo 2018, ricorre il XXV anniversario della scuola GUALANDI EFFATA’ SCHOOL di Cebu e il XXX di fondazione della Comunità della Piccola Missione per i Sordomuti ( P.M.S. ) nelle Filippine (siamo arrivati nell’ottobre del 1988) .

Per l’occasione, in verità, stiamo già pensando di organizzare un viaggio di gruppo, così da dare la possibilità di incontrare i bambini che sono nel progetto adozioni scolastiche della nostra Onlus, con la collaborazione della storica Tours Service di Roma.

Approfitto di questa lettera per far giungere a ciascuno di voi il mio saluto e gli auguri più cari.

Nel Signore Gesù nato per noi, pace, serenità, gioia e tanta, tanta salute.

BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO

p. Savino

Piccola Missione per i Sordomuti

Gualandi Mission for the Deaf

5 Emerald St., St. Michael Village, Banilad

P.O. Box 650 6000 Cebu City, Philippines

Telephone: (63/32) 231-2601 Fax: (63/32) 231-2118