Nyle DiMarco ci insegna ad augurare Buon Natale con la lingua dei segni

Nyle DiMarco non è solamente uno dei top model più apprezzati sulla scena internazionale.

Nato sordomuto, è da tempo attivo nella promozione e nell’assistenza dei bambini non udenti e sulla necessità di metterli nelle condizioni di poter comunicare. Si stima che nel mondo solo 25% dei genitori con bambini non udenti usa il linguaggio dei segni, portando alla diretta conseguenza di come circa 70 milioni di bambini nel mondo risultino privati da ogni possibilità di comunicazione. A ciò si somma solo il 2% dei bambini abbia accesso ad un’educazione scolastica condotta attraverso la lingua dei segni.

Per portare l’attenzione sulla questione, è in occasione delle festività natalizie che Nyle DiMarco ha rilasciato un video in sui insegna ai suoi fan come poter fare gli auguri con la lingua dei segni.

